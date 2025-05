Raffiche sopra gli 80 chilometri orari nella notte | divelta una torretta dei bagnini di salvataggio

La notte scorsa, il territorio ravennate è stato colpito da un'imponente ondata di maltempo, con raffiche di vento oltre gli 80 chilometri orari che hanno divelto una torretta dei bagnini di salvataggio. Sebbene l'allerta meteo gialla fosse stata emessa, i danni si sono rivelati contenuti, ma l'intensità del vento ha suscitato notevole preoccupazione tra gli abitanti.

Il veloce fronte di maltempo, per il quale era stata emessa un'allerta meteo gialla, ha oltrepassato il territorio ravennate senza provocare danni troppo gravi. In particolare è stato il vento a destare più preoccupazione sulla costa e nell'entroterra ravennate con raffiche di grande intensità.

