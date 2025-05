Raffica di furti negli appartamenti a Opera

Un’ondata di furti sta colpendo la cittadina di Opera, suscitando allarme tra i residenti. Martedì sera, due sudamericani sono stati filmati mentre tentavano di entrare in un appartamento con la "tecnica dell’elastico". Le immagini sono state condivise sui social, alimentando la preoccupazione per la sicurezza nella zona. Le autorità sono state avvisate.

Allarme furti negli appartamenti a Opera. Martedì sera due sudamericani sono stati ripresi mentre tentavano di introdursi in una palazzina utilizzando la cosiddetta "tecnica dell'elastico". Le immagini dei due individui in azione sono state pubblicate sui social e il fatto è stato denunciato ai carabinieri. Intanto, sui social cresce la polemica sulla questione sicurezza. "Sono stati ripresi due individui maschi con accento sudamericano aggirarsi nei pressi di largo Rovedine – si legge in un messaggio d'allerta diventato virale –. Uno di loro è stato visto perlustrando le abitazioni, mentre l'altro faceva "da palo": era rasato e indossava occhiali da sole. Sono entrati grazie a un elastico verde posizionato sul cancello principale". La "tecnica dell'elastico" è tra le più utilizzate dai ladri: consiste nel bloccare cancelli, portoni d'ingresso o porte degli appartamenti per evitare che si chiudano, facilitando così l'accesso al momento opportuno.

