Race for the cure la Lucente Spa dedica uno stand alla predisposizione genetica oncologica

In occasione della Race for the Cure, La Lucente SpA presenta un stand dedicato alla predisposizione genetica oncologica. Grazie a un semplice tampone salivare, sarà possibile scoprire se si è predisposti a malattie tumorali. Questa iniziativa rappresenta una nuova frontiera della prevenzione, sottolineando l’impegno dell’azienda nel promuovere la salute e il benessere.

Con un semplice tampone salivare è possibile sapere se si è geneticamente predisposti a malattie tumorali. Le nuove frontiere della prevenzione passano attraverso l'iniziativa messa in campo da La Lucente SpA, azienda leader nel settore del cleaning e del facility management che, in occasione.

Race for the cure, la Lucente Spa dedica uno stand alla predisposizione genetica oncologica

Nel Villaggio della Salute uno spazio per accedere gratuitamente alla Consulenza Genetica Oncologica

Race for the Cure Roma 2025: 150mila partecipanti alla 26ª edizione all’insegna della prevenzione e della solidarietà

Roma si è tinta di rosa per la 26esima edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, organizzata da Komen Italia.

In 150mila per la Race For The Cure

26 anni di prevenzione e solidarietà: Roma si colora di rosa con i 150mila partecipanti della Race for the Cure. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme all'Avv. Laura Mattarella, presidente del

