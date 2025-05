Racconti per Ricominciare | il teatro protagonista al tramonto

Nel cuore della rassegna "Racconti per Ricominciare", il teatro si fa protagonista al tramonto. Già nel Museo Arcos, Giulio Baffi, consulente artistico dell'evento, ha svelato un cartellone ricco di emozioni e storie, con 21 spettacoli a matrice letteraria pronti a incantare il pubblico. Un viaggio indimenticabile nel mondo delle arti sceniche.

Tempo di lettura: 2 minuti “Spettacoli con matrice letteraria” – Con queste parole Giulio Baffi, consulente artistico della sesta edizione di “Racconti per Ricominciare”, una kermesse teatrale, ha presentato nel Museo Arcos la rassegna che conta in Cartellone ben 21 spettacoli che si svolgeranno in numerosi centri della Campania scelti quali poli emblematici dell’identità culturale della regio. La rassegna, che apre i battenti il prossimo 23 maggio per chiuderli l’8 giugno, ha infatti un carattere interante perché toccherà 11 località e cioé Castellammare di Stabia, Massa Lubrense, Vico Equense, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Pozzuoli, Caserta e Avellino e la stessa Benevento. Claudio Di Palma è il direttore artistico della rassegna toccherà anche Benevento. Le location previste nel capoluogo sono: oltre proprio al Museo Arcos, la Chiesa di Sant’Illario a Port’Aurea e il Mulino Pacifico. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Racconti per Ricominciare”: il teatro protagonista al tramonto

