Racalmuto via libera al bilancio di previsione e al programma triennale delle opere pubbliche

Il Consiglio Comunale di Racalmuto ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 con 8 voti favorevoli della maggioranza. La delibera include anche l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, un passo importante per lo sviluppo del territorio e la gestione delle risorse locali.

Il consiglio comunale di Racalmuto ha approvato il bilancio di previsione 20252027. Con 8 voti favorevoli, ovvero quelli della maggioranza, sui 12 presenti, è stata deliberata l'approvazione dello strumento finanziario. All'ordine del giorno anche il programma triennale delle opere pubbliche. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Racalmuto, via libera al bilancio di previsione e al programma triennale delle opere pubbliche

