di Marianna Vazzana "Mai una parola fuori posto. Mai un problema. La signora Etienne è educatissima. Suo figlio altrettanto: non ci spieghiamo cosa lo abbia trasformato in assassino". I vicini di casa di M.S., 15 anni compiuti a novembre, sono sconvolti per l’omicidio confessato dal ragazzo, che ha rivelato di aver ucciso la sua ex vicina di casa, l’ottantaduenne Emma Teresa Meneghetti, in via Verro 46. Nel palazzo del Vigentino in cui fino a un anno fa il quindicenne abitava con la madre, quarantaquattrenne di origine venezuelana, prima di trasferirsi in un caseggiato popolare a poco più di un chilometro di distanza sempre nello spicchio a sud della città. Perché abbia ucciso la sua ex vicina resta un mistero. Forse uno screzio avvenuto mesi prima, che però non spiegherebbe perché un ragazzino di 15 anni abbia atteso l’anziana tre ore, nel condominio in cui lui stesso ha abitato, per poi strangolarla e colpirla con una lampada, fino a ucciderla. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quindicenne uccide la ex vicina. Il movente è ancora un mistero: "Terry, una milanese d’altri tempi"