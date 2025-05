E’ stato arrestato Peter Pancaldi, l’ex compagno di Daniela Coman, l’impiegata di 47 anni ritrovata senza vita mercoledì sera nell’abitazione dell’uomo a Prato di Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Pancaldi è in carcere per effetto di un fermo di polizia giudiziaria per gravi indizi di colpevolezza firmato dalla pm Valentina Salvi. Il 45enne era stato rintracciato in evidente stato di alterazione alla guida dell’auto intestata alla compagna mentre si trovava in provincia di Modena. Ha confessato. Deve rispondere di omicidio premeditato aggravato perché commesso su vittima di stalking. La Procura contesta la premeditazione perché secondo la ricostruzione dei carabinieri è stata attirata con l’inganno nella casa dell’ormai ex compagno e qui Pancaldi l’ha soffocata e uccisa. E’ stato il procuratore Calogero Paci – che ha coordinato le indagini – a riferire cos’è accaduto secondo le indagini serrate di 24 ore. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Qui sono rimaste le foto di tuo figlio": così Daniela Coman è stata attirata con l'inganno dall'ex che l'ha soffocata