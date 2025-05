qui si semina il futuro istituzioni e associazioni a palazzo pepoli vecchio tra sfide e opportunità

di Benedetta Cucci Raccontare, promuovere e valorizzare l’agroalimentare italiano, uno dei settori più vitali e identitari del nostro Paese. Con questo ambizioso obiettivo nasce in città il 16 e 17 maggio ‘Agrofutura’, il grande progetto editoriale e territoriale firmato QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione, un festival che "semina il futuro" e raccoglie punti di vista e intuizioni sugli scenari evolutivi, le sfide e le opportunità. È realizzato in collaborazione e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana e ha come main partner BPER Banca, come partner Inalca-Gruppo Cremonini, Orogel, Selenella oltre a luoghi d’elezione come il Museo della Storia di Bologna di Palazzo Pepoli e piazza Minghetti, dove sorgerà Casa Carlino, una serra ideata rispettando i principi di ecosostenibilità in collaborazione con O2Farm. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

