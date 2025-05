L’hoatzin è uno strano uccello sudamericano che si difende grazie a un fortissimo odore di sterco causato dalla fermentazione delle foglie che mangia. Non è un campione del volo e i suoi piccoli hanno artigli sulle ali per arrampicarsi sugli alberi, per questo è chiamato anche uccello rettile. 🔗Leggi su Fanpage.it

Questo strano uccello rettile usa la puzza per non farsi mangiare dai predatori