Le tendenze unghie estive 2025 accontentano tutti i gusti, fornendo tanti interessanti spunti sia a chi ama le unghie semplici che a chi predilige manicure e nail art più elaborate. Fresche e colorate, le unghie (swirl) ad onda sono ovunque durante la bella stagione, mentre i pois multicolor sono una proposta divertente ed estiva da sperimentare. Le unghie con brillantini sono una variante delicata e romantica della classica nail art Mermaid. Immancabili le nail art rosse che si confermano must anche per la bella stagione. Nel video di Amica.it, tutte le nail art colorate e vivaci che anticipano l’estate 2025. GUARDA LE FOTO Tendenze unghie 2025: 20 idee per la baby french manicure. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Queste sette sono le nail art che anticipano l’estate Amica. 🔗Leggi su Amica.it

© Amica.it - Queste sette sono le nail art che anticipano l’estate