Questa è DS N4 | elettrica ibrida o plug-in è compatta tech-chic

Scopri la DS N°4, una compatta ibrida e techchic che rinnova l'offerta di DS Automobiles nel segmento delle auto premium. Con i suoi allestimenti Pallas ed Etoile, questa vettura rappresenta l’essenza del design distintivo e della tecnologia avanzata, offrendo un'esperienza di guida senza compromessi. Scopri di più su questo modello esclusivo!

DS Automobiles rinnova la propria proposta nel segmento delle compatte premium con N°4, un modello che sintetizza al meglio lo spirito e lo stile del marchio, due gli allestimenti: Pallas ed Etoile, versione top di gamma e full optional. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Questa è DS N°4: elettrica, ibrida o plug-in, è compatta tech-chic

