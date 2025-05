Il regista è intervenuto come ospite d'onore della sezione Cannes Classics nell'edizione in corso del celebre e prestigioso festival del cinema Quentin Tarantino, che quest'anno è l'ospite d'onore della sezione Cannes Classics del Festival di Cannes, ha condiviso la sua passione per George Sherman - il prolifico regista statunitense di western a basso costo e altri film di genere - con una proiezione di due dei suoi film della Universal Pictures. "Voglio ringraziare il Festival di Cannes per aver organizzato una doppia proiezione di film western di George Sherman e per aver registrato il tutto esaurito, praticamente solo posti in piedi", ha detto Tarantino quando è salito sul palco della Salle Bunuel dopo essere stato introdotto dal direttore di Cannes Thierry . 🔗Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Quentin Tarantino, ecco il suo consiglio più prezioso ai giovani cineasti