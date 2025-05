Quattro partite in diretta mondiale grazie alla collaborazione tra Ea Sports Mls e Apple Tv

EA Sports MLS e Apple TV uniscono le forze per offrire ai fan di EA SPORTS FC Mobile l'opportunità di seguire quattro partite della stagione regolare MLS 2025 in diretta mondiale. Grazie al simulcast di MLS Season Pass, i giocatori potranno vivere un'esperienza unica, portando il calcio professionistico direttamente nei loro dispositivi. Un'importante novità per la community!

Electronic Arts e Major League Soccer hanno annunciato che i giocatori di EA SPORTS FC Mobile potranno guardare quattro partite selezionate della stagione regolare MLS 2025 attraverso il portale FCM TV in-game, grazie a un simulcast live di MLS Season Pass su Apple TV*. Un passo fondamentale nella continua collaborazione tra EA SPORTS FC, MLS e MLS Season Pass su Apple TV, e una prima volta per EA SPORTS, che offre ora la possibilità di guardare le partite in diretta ai fan di tutto il mondo. Le emozioni sono iniziate sabato 10 maggio, con la finale e rivincita della MLS Cup 2024 presented by Aud i, tra i campioni in carica dei LA Galaxy e i New York Red Bulls, trasmessa in diretta ai giocatori di EA SPORTS FC Mobile alle 16:30 PT 19:30 ET 23:30 UTC (1.30 italiane). Inoltre, i giocatori di EA SPORTS FC Mobile possono accedere al Football Centre, un hub per i contenuti aggiornati basati sugli eventi calcistici a livello globale, per giocare ogni incontro in-game e completare uno Showdown Player Exchange prima di guardare la partita live.

