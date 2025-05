Quattro interventi strutturali per proteggere Faenza dalle piene dei fiumi De Pascale | Anticiperemo risorse nostre

Per proteggere Faenza dalle piene dei fiumi, sono previsti quattro interventi strutturali fondamentali. Grazie alla realizzazione di casse di espansione, aree di laminazione e aree a tracimazione controllata lungo i bacini di Lamone e Marzeno, puntiamo a mitigare il rischio di alluvioni, garantendo sicurezza a monte, nel cuore e a valle della città .

Una serie di casse di espansione, aree di laminazione e aree a tracimazione controllata lungo i bacini di Lamone e Marzeno, tra i più colpiti dagli eventi alluvionali degli ultimi due anni. Interventi strutturali a protezione, in particolare, di Faenza: a monte, nel cuore e a valle della città . 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Quattro interventi strutturali per proteggere Faenza dalle piene dei fiumi. De Pascale: "Anticiperemo risorse nostre"

