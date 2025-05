Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 maggio 2025. Questa sera, venerdì 16 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrĂ alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il programma a cura di Siria Magri apre con la clamorosa riapertura del caso di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007. Tra perquisizioni e sequestri, l’indagine accelera, in attesa dei riscontri con il DNA trovato sulle unghie della vittima. Nella giornata di mercoledì 14 maggio, sempre nell’ambito della nuova tranche d’indagine che vede indagato Andrea Sempio, i vigili del fuoco hanno trovato un martello sepolto in un canale discolo, a Tromello (Pavia). 🔗Leggi su Tpi.it

