Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Roma? Montepremi sontuoso E se batte Alcaraz…

Jannik Sinner ha trionfato in semifinale agli Internazionali d'Italia, rimontando lo statunitense Tommy Paul. Con questo successo, il giovane talento altoatesino si prepara a sfidare Carlos Alcaraz nella finale del 18 maggio. Non solo onore, ma anche un ricco montepremi lo attende: scopriamo quanto guadagnerà Sinner in caso di vittoria.

Jannik Sinner ha sconfitto lo statunitense Tommy Paul in rimonta e si è qualificato alla finale degli Internazionali d’Italia, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 18.00). Il fuoriclasse altoatesino ha sofferto più del previsto contro l’americano, ha perso il primo set per 6-1 ma è poi riuscito a risalire la china nonostante un piccolo problema fisico accusato nel terzo parziale e si è garantito il diritto di fronteggiare lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo. Il nostro portacolori giocherà la prima finale della carriera sulla terra rossa del Foro Italico a Roma e riporterà il tricolore nell’atto conclusivo dopo 47 anni di assenza sul fronte maschile. Si preannuncia un confronto titanico contro l’iberico, che è stato l’ultimo in grado di battere il nostro portacolori, nella finale di Pechino dello scorso ottobre. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Roma? Montepremi sontuoso. E se batte Alcaraz…

