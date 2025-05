Quant’è concreta la minaccia di un’invasione russa? Vi propongo un esperimento mentale

di Angelo Palazzolo Da tre anni a questa parte, con la violenza di un coro unanime che sentenzia da altezzosi pulpiti, il mainstream politico e mediatico europeo cerca di inculcare nella mente dei cittadini europei una terribile minaccia: la Russia sta per invaderci. La Russia – spiegano questi nuovi acuti analisti di geopolitica – non si limiterà ad annettere i territori del Donbass, ma invaderà l’intera Ucraina e poi si spingerà oltre, verso i Paesi baltici e una volta conquistati questi, andrà alla conquista dell’Europa Centrale. “ Se non ci fosse la Nato armata, Putin era già arrivato a Lisbona ” sentenziò un illuminato Severgnini nella puntata di Otto e Mezzo del 23 marzo 2022. Ebbene, ipotizziamo che i luminari che governano la Ue e gli esperti (più o meno prezzolati) che fanno da grancassa alle loro farneticazioni avessero avuto ragione sin dall’inizio, catapultiamoci all’indomani dell’invasione russa e, attraverso un’analisi contro-fattuale, addentriamoci in un viaggio immaginario. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

