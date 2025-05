È appena andata in archivio la settima tappa del Giro d’Italia 2025, la prima con un arrivo in salita. Si tratta della frazione di 186 km che ha visto la partenza da Castel di Sangro e un arrivo entusiasmante a Tagliacozzo, dove a tagliare il traguardo è stato un notevole Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) bravo a mettere alla prova la resistenza dei principali competitors facendo il vuoto e precedendo il compagno di squadra Isaac Del Toro oltre che Egan Berna (Ineaos Grenadiers). L’appuntamento odierno ha cambiato anche la classifica generale, considerando che Primoz Roglic (Red Bull -BORA-hansgrohe) si è impossessato della maglia rosa, piazzandosi davanti proprio ad Ayuso (a 4’’) e Del Toro (a 9’’). Ma quali saranno le prossime salite più dure del Giro? Già da domani, in occasione dell’ottava frazione, è previsto un segmento impegnativo a Sassotetto (fino al 14% di pendenza). 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando le prossime salite al Giro d’Italia? Sassotetto non farà la differenza, ma poi…