Quando la finale di Perugia in Champions League di volley 2025? Orario avversaria tv streaming

Perugia si prepara a vivere un grande evento sportivo: la finale di Champions League di volley maschile 2025. Domenica 18 maggio, alle ore 20.05, i Block Devils affronteranno l'avversaria ancora da determinare all'Atlas Arena di Lodz, in Polonia. SarĂ un match da non perdere, visibile in diretta su diverse piattaforme streaming.

Perugia giocherĂ la finale della Champions League 2025 di volley maschile, che andrĂ in scena domenica 18 maggio (ore 20.05) alla Atlas Arena di Lodz (Polonia). I Block Devils sono riusciti a sconfiggere i turchi dell’Halkbank Ankara con un netto 3-0 in una semifinale particolarmente tirata e si sono così meritati il diritto di disputare l’atto conclusivo della massima competizione europea, sperando di succedere a Trento nell’albo d’oro. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti se la dovranno vedere contro la vincitrice del derby polacco tra JSW Jastrzebski Wegiel e Aluron CMC Warta Zawiercie in programma sabato 17 maggio (ore 14.45). I rossoneri saranno dunque chiamati a fronteggiare una compagine di casa e dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo se vorranno alzare al cielo la Coppa dopo l’assalto sfumato nel 2017 alle spalle della corazzata russa chiamata Zenit Kazan. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la finale di Perugia in Champions League di volley 2025? Orario, avversaria, tv, streaming

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Perugia è in finale dopo 8 anni! La Sir piega 3-0 i turchi dell'Halkbank Ankara con 20 punti del giapponese Ishikawa

Lo riporta eurosport.it: CHAMPIONS LEAGUE - Capolavoro della Sir Perugia che supera con un netto 3-0 l'Halkbank Ankara e conquista la finale, la prima dopo 8 anni: la squadra umbra di L ...

Quando la finale di Perugia in Champions League di volley 2025? Orario, avversaria, tv, streaming

Da oasport.it: Perugia giocherà la finale della Champions League 2025 di volley maschile, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 20.05) alla Atlas Arena di Lodz ...

Volley, Perugia in finale di Champions League! Halkbank Ankara travolto, sfida polacca per Giannelli e compagni

Segnala oasport.it: Perugia si è qualificata alla finale della Champions League 2025 di volley maschile, sconfiggendo i turchi dell'Halkbank Ankara con un secco 3-0 (25-23; ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ballando con le stelle, una finale densa di colpi di scena

Non sono mancati i colpi di scena nella finale di Ballando con le Stelle, che ha salutato i suoi vincitori tra polemiche e sorprese.