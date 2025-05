Quando la finale di Errani Paolini Internazionali d’Italia 2025 | orario programma tv avversarie

Culminerà domenica 18 maggio la difesa del titolo di doppio femminile agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini: nella finale del torneo WTA 1000 di Roma la coppia numero 3 del seeding sarà opposta al duo che vincerà il match tra KudermetovaMertens ed HunterPerez. La finale di doppio femminile con ErraniPaolini sarà in programma sul Campo Centrale e si giocherà nella sessione diurna, che inizierà alle ore 12.00, e che comprenderà anche la finale di singolare maschile e la finale di doppio maschile: non è stato ancora comunicato l’orario della finale di doppio femminile. Il match con ErraniPaolini, finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida. 🔗Leggi su Oasport.it

