Quando ho visto i carabinieri Le prime parole di Sempio dopo la perquisizione

Dopo una perquisizione durata nove ore e mezza, Andrea Sempio racconta la sua esperienza a Quarto Grado. Le prime parole che ha pronunciato di fronte ai carabinieri offrono uno spaccato drammatico e inquietante del caso di Garlasco, sollevando interrogativi e suspence in un contesto già carico di tensione e mistero.

Come scrive ilgiornale.it: L'unica cosa che però ci tengo a dire è che io oggi non sono stato portato via dai carabinieri, non sono stato in nessuna caserma, non è vero nulla di quanto ho sentito uscire fuori ... "perché ...

