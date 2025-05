Quando gioca Paolini e dove vederla in tv

Il Foro Italico si appresta a vivere una giornata indimenticabile con la finalissima del tabellone singolare femminile degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Jasmine Paolini sfida la talentuosa Coco Gauff in un match che si preannuncia entusiasmante. Scopri quando gioca Paolini e come seguire la partita in diretta tv.

l Foro Italico si prepara a vivere una giornata storica. Jasmine Paolini, dopo un percorso entusiasmante agli Internazionali BNL d’Italia 2025, ha conquistato l’accesso alla finalissima del tabellone singolare femminile, dove affronterà la fortissima statunitense Coco Gauff. Una sfida che promette scintille e che terrà col fiato sospeso tutti gli appassionati di tennis italiani. L’ascesa di Paolini a Roma ha catturato l’attenzione, culminando in un’opportunità unica per coronare il suo straordinario torneo. La grinta e la determinazione mostrate sul campo l’hanno portata a giocarsi il trofeo in uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito WTA. Quando e Dove Vedere la Finale Paolini-Gauff. L’appuntamento con la storia è fissato per sabato 17 maggio. La finale del singolare femminile tra Jasmine Paolini e Coco Gauff si disputerà sul Campo Centrale degli Internazionali BNL d’Italia 2025, non prima delle ore 17:00 (orario italiano). 🔗Leggi su Funweek.it

