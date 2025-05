Quale salute? Il Patto per l’Abruzzo lancia da Chieti una mobilitazione per difendere il diritto alla cura

A Chieti, il Patto per l'Abruzzo avvia una mobilitazione per difendere il diritto alla cura. Davanti all'ospedale, i consiglieri regionali di opposizione, tra cui Pd, M5s e altri, partecipano all'“operazione verità” sulla sanità abruzzese, guidati da Luciano D’Amico, per denunciare le criticità del sistema sanitario locale e chiedere cambiamenti urgenti.

Parte da Chieti, davanti all'ospedale, la prima tappa dell'"operazione verità" sulla sanità abruzzese promossa dal Patto per l'Abruzzo. I consiglieri regionali di opposizione – Pd, M5s, Avs, Riformisti, Azione e Abruzzo Insieme – guidati dal capogruppo Luciano D'Amico, insieme al presidente del.

