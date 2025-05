Qualcomm annuncia lo Snapdragon 7 Gen 4 Bluetooth 6 XPAN e GPU più potente per la fascia media

Qualcomm ha appena svelato il suo nuovo Snapdragon 7 Gen 4, dotato di Bluetooth 6 e di una GPU potenziata per la fascia media. Questo processore, noto per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, promette prestazioni migliorate nell'intelligenza artificiale. I primi smartphone a integrarlo saranno quelli di Honor e Vivo, in arrivo a breve.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Qualcomm svela Snapdragon 7 Gen 4: potenza per tutti

Scrive msn.com: Qualcomm ha alzato il sipario sul nuovo Snapdragon 7 Gen 4, un processore destinato a ridefinire gli standard di performance per dispositivi non premium.

Qualcomm presenta Snapdragon 7 Gen 4

Segnala evosmart.it: Qualcomm Technologies, Inc. presenta l'ultima novità della serie 7: la piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 4, progettata per migliorare le esperienze multimediali preferite dagli utenti e per offrire ...

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 è ufficiale, HONOR e vivo i primi ad adottarlo

Scrive hdblog.it: Snapdragon 7 Gen 4 è ufficiale, la nuova piattaforma mobile di Qualcomm SM7750 realizzata con processo produttivo a 4nm offre elevate prestazioni nell'elaborazione delle immagini e nel gaming (con le ...

