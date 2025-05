La presenza, sull’Europa centro-orientale, di una profonda saccatura, avente il suo minimo pressorio in area baltica, continua a far affluire sul territorio italiano, fredde correnti instabili, in particolare sui settori più meridionali del paese. Instabilità mattutina, sulla Lombardia, darà luogo sulle aree pedemontane e di pianura, a locali fenomeni precipitativi aventi carattere di rovesciotemporale. La presenza, anche nei prossimi giorni, di aria fredda in quota, favorirà, durante le ore centrali delle giornate, lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme responsabile di locali precipitazioni sottoforma di rovesci o temporali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 16 maggio 2025 Tempo Previsto: Prima parte della mattinata con ancora presente nuvolosità diffusa, associata a fenomenologia precipitativa sui settori centro-occidentali, localmente anche a carattere temporalesco. 🔗Leggi su Bergamonews.it

Qualche piovasco, ma sarà un weekend prevalentemente sereno