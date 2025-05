Qual è la skincare da abbinare alla dieta dimagrante?

Una corretta alimentazione è fondamentale per dare energia al corpo e per mantenerlo in salute. Inoltre sappiamo che mangiare bene ha un impatto enorme sull’aspetto di pelle, unghie e capelli ed è fondamentale integrare alcune mancanze con nutraceutici mirati. Ma come cambia la pelle del viso con la dieta? O meglio, cosa succede quando si inizia un percorso alimentare per dimagrire? E soprattutto, quali sono le migliori creme viso che hanno un effetto rimpolpante e anti-età, da utilizzate mentre si segue un percorso dimagrante? Quando si segue una dieta dimagrante, la pelle del viso può andare incontro a diversi cambiamenti, più o meno positivi. Se l’alimentazione migliora dal punto di vista di cibi più sani – quindi ricchi di vitamine e nutritivi – la pelle e i capelli ne trarranno indubbiamente beneficio. 🔗Leggi su Amica.it

