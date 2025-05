Qual è la nazione più piccola del mondo? Sì è quella che pensate

La nazione più piccola del mondo, sia per superficie che per popolazione, è la Città del Vaticano. Situata nel cuore di Roma, si tratta di uno Stato indipendente che si estende su appena 0,44 km², equivalenti a soli 44 ettari. Nonostante le sue dimensioni ridotte, però, è al centro dell’attenzione mondiale grazie alla presenza del Pontefice e alla rilevanza a livello internazionale che, ancora oggi, ha per il mondo cattolico. Ma quando ha inizio, formalmente? Uno scorcio della basilica di San Pietro (fonte: Unsplash) La Città del Vaticano nasce ufficialmente l’11 febbraio 19 29 con la firma dei Patti Lateranensi tra la Santa Sede e l’Italia. Questi accordi vanno a risolvere la cosiddetta “Questione Romana”, riconoscendo, con l’obiettivo di garantire al Papa l’autonomia necessaria per esercitare il suo ministero spirituale senza interferenze esterne. 🔗Leggi su Cultweb.it

