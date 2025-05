QSensato attiva nella sensoristica quantistica raccoglie 500 mila euro in un round pre-seed da Liftt e Quantum Italia

QSENSATO, startup innovativa nel campo della sensoristica quantistica, ha raccolto 500 mila euro in un round preseed grazie a Liftt e Quantum Italia. Durante un evento nel suggestivo Salone Dorato dell'Università di Bari, l'azienda ha condiviso i suoi ambiziosi progetti per sviluppare celle di vapore integrate e sensori atomici quantistici, frutto di un'importante collaborazione accademica.

Nella splendida cornice del Salone Dorato dell'Università di Bari, QSENSATO, startup specializzata nello sviluppo di celle di vapore integrate e sensori atomici quantistici, spinoff accademica-accreditata dall'Università di Bari e del Dipartimento Interuniversitario di Fisica (DIF), ha annunciato.

