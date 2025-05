Put Your Soul on Your Hand and Walk un gesto contro il silenzio

"Put Your Soul on Your Hand and Walk" è un potente atto di resistenza contro l'indifferenza. Le fotografie di Fatma Hassouna, esposte in diverse sedi a Cannes, tra cui il Padiglione della Palestina, ci raccontano la drammatica realtà di Gaza, tra macerie e sofferenza, rivelando un genocidio quotidiano che merita di essere finalmente ascoltato.

