Lorenzo Musetti conquista il centrale del Foro Italico, sorprendendo tutti con una prestazione straordinaria contro Alexander Zverev. Il giovane talento italiano si conferma un top player sulla terra battuta, guadagnando un posto in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025. Ne abbiamo discusso nell’ultimo episodio di TennisMania, insieme a tanti altri temi avvincenti del mondo del tennis.

Lorenzo Musetti si conferma un top player del circuito sulla terra battuta e batte in due set anche Alexander Zverev sul Centrale del Foro Italico, ottenendo il pass per le semifinali agli Internazionali d’Italia 2025. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti  Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “ Musetti è il nono giocatore a raggiungere la semifinale in tutti i 1000 dell’anno sulla terra rossa, ma la cosa interessante è l’etĂ . PiĂą giovani di Lorenzo ad esserci riusciti solamente Zverev, Djokovic e Nadal. Un fatto davvero notevole. Quello che è piaciuto tantissimo è come ha giocato il tie-break, mandando ai matti il tedesco che poi ha reagito male nei confronti dell’arbitro “, dichiara Puppo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo incredulo: “Condizione di Musetti spaventosa. Ha fatto ammattire Zverev”

