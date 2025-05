Dario Puppo (qui riportato), in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, ha come d’uso condotto TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Inevitabile, in quest’edizione a tinte romane, l’analisi profonda di quel che succede a Roma: Sinner, Musetti, Paolini e non solo. Inevitabile un commento sull’ora e 4 minuti di dominio del numero 1 del mondo: “ Sinner semplicemente pazzesco, esagerato. Ho guardato solo i grossi nomi: per trovare in questa fase a Roma un risultato del genere se non erro Djokovic rifilò a Thiem lo stesso parziale, ma era una semifinale. La prestazione è stata praticamente immacolata, dall’inizio alla fine, con un Ruud assolutamente in balia della tempesta. Ricordate Agassi? ‘Se ci fosse una lega dei pianeti a rappresentare la Terra ci dovresti andare tu’ “. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo avvisa: “Non so chi possa fermare Sinner e Musetti nei prossimi 10 anni. Jannik come Federer”