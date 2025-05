Punti nascita 10 chiusi dal 1991 In 15 anni parti scesi del 37%

Dal 1991, dieci punti nascita hanno chiuso, con un calo del 37% dei parti in soli quindici anni. Con la chiusura del reparto maternità di Ponte, le nascite si concentrano ora solo a Bergamo, Treviglio e Seriate, con i primi reparti a essere disattivati a Gazzaniga e Trescore. La demografia e la sanità locali subiscono cambiamenti significativi.

Demografia e sanità Dopo lo stop al reparto maternità di Ponte si nascerà solo a Bergamo, Treviglio e SeriateI primi a sparire, quelli di Gazzaniga e Trescore dal 1991. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it

