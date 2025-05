' Public Engagement' scienza e società in dialogo nella rassegna Unife 2025

La rassegna 'Public Engagement' dell'Università di Ferrara 2025 esplora il dialogo tra scienza e società, affrontando temi che spaziano dall'uso dell'etanolo all'inclusione sociale, dalla sensibilizzazione sulla situazione europea all'intelligenza artificiale, fino al legame fra scienza, natura, arte e storia. Un'opportunità unica per riflettere e confrontarsi su questioni cruciali del nostro tempo.

