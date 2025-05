Empoli, 16 maggio 2025 – Saracinesche abbassate da ieri per l’Urban Pub di via Ricasoli, zona stazione a Empoli. La decisione è arrivata dalla Questura di Firenze: sospensione della licenza per dieci giorni ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. A firmare il provvedimento è stato il questore della provincia di Firenze, Fausto Lamparelli, dopo una serie di controlli. Il provvedimento – elaborato dalla Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura – si basa su una serie di accertamenti svolti da personale del Commissariato di Empoli, con il supporto del Reparto prevenzione crimine Toscana, della Guardia di Finanza, della polizia municipale e di unitĂ cinofile antidroga. “Durante i controlli è stata riscontrata la presenza – si legge nella nota diffusa ieri dalla Questura – di avventori con precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pub chiuso dopo la rissa: “Trovati hashish in bagno e pregiudicati tra i clienti”. I titolari: “Noi senza colpe”