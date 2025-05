Psicologo di base la rete si estende | in Toscana triplicano i professionisti e aumentano le sedi

Firenze, 16 maggio 2025 – In Toscana cresce la rete degli psicologi di base: da otto professionisti attivi a settembre si passa oggi a ventuno, di cui diciotto già in servizio. E crescono anche le sedi dove i cittadini possono trovare ascolto e supporto: da sette a venti, distribuite in maniera capillare su tutto il territorio regionale. A renderlo noto è la Regione Toscana, che a marzo ha deciso di estendere la sperimentazione, avviata inizialmente nelle case di comunità di Firenze, Arezzo, Grosseto, Siena e Querceta (Lu), anche ad altri territori. La decisione è stata presa dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla salute Simone Bezzini. Più sedi, più professionisti Nell'Asl Toscana centro la sperimentazione è partita da Firenze con tre psicologi nel presidio sanitario Dalla Piccola e nelle case di comunità Morgagni e Le Piagge. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Psicologo di base, la rete si estende: in Toscana triplicano i professionisti e aumentano le sedi

