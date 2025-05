PSG Inter De Zerbi sicuro | Chi tiferò? Non me ne frega niente Ecco cosa farò durante la finale

In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, ha condiviso le sue opinioni senza mostrarsi particolarmente incline a schierarsi con una delle due squadre. Ecco cosa ha detto e come intende trascorrere questo emozionante evento calcistico.

PSG Inter, l’allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla finale di Champions League L’allenatore dell’Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha parlato della finale di Champions League tra il PSG e l’Inter. Rilasciando una dichiarazione molto particolare che ha fatto impazzire letteralmente tutto il web calcistico nonostante l’importanza dell’evento in questione. LA RISPOSTA SULLA FINALE DI . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG Inter, De Zerbi sicuro: «Chi tiferò? Non me ne frega niente. Ecco cosa farò durante la finale»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Champions: De Zerbi, finale Psg-Inter? Io guarderò un film

Riporta msn.com: L'allenatore del Marsiglia ed ex giovane talento del Milan, Roberto De Zerbi, tiferà per il Paris Saint-Germain o per l'Inter nella finale di Champions League del 31 maggio? Nessuna delle due, ha risp ...

De Zerbi rivela chi tiferà per la finale di Champions League tra Inter e PSG: spiazza tutti

Secondo fanpage.it: In conferenza stampa hanno chiesto a De Zerbi qualche squadra tiferà nella finale di Champions tra Inter e PSG: l'allenatore italiano risponde senza neanche ...

De Zerbi ‘fa il fenomeno’: «Preferenza tra PSG o Inter? Guarderò Netflix!»

inter-news.it scrive: Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha preferito non rispondere alla domanda fatta in conferenza stampa riguardo la finale di Champions League. - Leggi su Inter-News ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ballando con le stelle, una finale densa di colpi di scena

Non sono mancati i colpi di scena nella finale di Ballando con le Stelle, che ha salutato i suoi vincitori tra polemiche e sorprese.