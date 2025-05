Provincia di Salerno Enzo Napoli conferma tutte le deleghe ai consiglieri

Il presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, ha confermato tutte le deleghe ai consiglieri durante il consiglio provinciale di ieri. Nessuna modifica alle assegnazioni precedenti, con Giovanni Guzzo riconfermato nel ruolo di vice presidente, assicurando continuità e coesione nell’amministrazione locale.

Nessuna modifica delle deleghe assegnate ai consiglieri a Palazzo Sant'Agostino. E' quanto stabilito dal presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli al termine del consiglio provinciale che si è tenuto nella mattinata di ieri. Confermato come vice presidente Giovanni Guzzo, che ha.

