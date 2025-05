Prove e disegni in cella | Mark Samson pianificava di cancellare le tracce del delitto di Ilaria Sula le foto

Emergono nuovi, inquietanti dettagli sull’omicidio di Ilaria Sula, la 22enne uccisa con tre coltellate al collo e ritrovata in una valigia abbandonata in un dirupo. Il Tg1, diretto da Gian Marco Chiocci, ha mostrato in esclusiva i disegni che Mark Samson ha realizzato in carcere per ricostruire come avrebbe spostato mobili e armadio nella sua cameretta per cancellare le tracce di sangue. Le immagini interne della stanza rivelano la disposizione originale: una sedia da gamer, un acquario, un letto singolo e un mobiletto su cui poggiava una lampada. Nei suoi schizzi, Samson indica con frecce e note i movimenti del mobiletto e dell’ armadio nelle ore successive al delitto, spiegando come l’avrebbe ricollocato per impedire ai riscontri scientifici di recuperare le macchie ematiche. A sostegno di questa tesi, gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati la madre di Samson, Nors Manlapaz, per concorso in omicidio, ritenendo che possa aver aiutato il figlio nei minuti cruciali dopo l’aggressione. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

