Prove di disgelo Mosca-Kiev nonostante i sabotaggi dell’Ue

Nessuno pensava che i colloqui tra la delegazione ucraina e quella russa, i primi dalla primavera del 2022, potessero scorrere lisci come l’olio. Lo showdown tra Russia e Ucraina, nel giorno dello sbarco giovedì in Turchia delle squadre negoziali, era stato condito da un colorito scambio di insulti. Ma, alla fine del primo faccia a faccia di ieri, se non si può parlare di successo sarebbe del tutto sbagliato non cogliere, seppur timide, importanti prove di disgelo. A partire dal concordato scambio di prigionieri, mille per parte. Piccoli passi in avanti tra Mosca e Kiev. concordato scambio di 1000 prigionieri per parte. La priorità principale della delegazione ucraina nei colloqui ha riguardato “le persone” e in questo senso l’accordo per lo scambio dei prigionieri è stato un “risultato importante” che “dimostra che siamo concentrati nel portare a termine questa guerra”, ha detto il caponegoziatore ucraino Rustem Umerov al termine dei colloqui di Istanbul. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

