Pericolosa protesta durante la tappa del Giro d’Italia che si è tenuta ieri, 15 maggio, a Napoli. “Alcuni attivisti pro-Pal hanno cercato di interrompere la gara mettendo gravemente a rischio la vita degli sportivi e degli spettatori. Hanno scelto deliberatamente di agire nel momento in cui passava la squadra israeliana, puntando a trasformare un evento sportivo in un’occasione per una provocazione violenta. È stato solo grazie all’intervento immediato degli agenti della Polizia in borghese, tra via Colombo e via Acton, che si è evitato il peggio”, ha denunciato in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “I responsabili – sottolinea – sono stati immediatamente fermati e denunciati a piede libero, ma quanto accaduto impone una riflessione: non sono più sufficienti le denunce a piede libero, è necessaria una risposta giudiziaria rapida e incisiva; chi mette a rischio la sicurezza pubblica con azioni dimostrative organizzate – il volantino diffuso nei giorni precedenti ne è la dimostrazione – e pericolose, deve affrontare conseguenze penali reali e immediate. 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Protesta al Giro d’Italia, manifestante si lancia tra i ciclisti