Pronto Daniele, ti va di prendere un caffè? Offerta la panchina a De Rossi Atteso domani per la firma"> Dopo mesi di riflessione e nuove esperienze fuori dal campo, Daniele De Rossi potrebbe tornare dove sente di appartenere: in panchina. Daniele De Rossi è pronto a rimettersi in gioco. L’ex centrocampista giallorosso, protagonista di una breve ma intensa avventura sulla panchina della Roma, è tornato nel radar di diverse squadre di Serie A. Dopo l’esonero di settembre 2024, seguito a un inizio di campionato senza vittorie in quattro gare, De Rossi non è rimasto fermo a guardare. Tutt’altro. Ha scelto di ricominciare dal basso, investendo nel calcio in modo nuovo e inaspettato. Il 24 gennaio 2025 ha infatti acquisito la proprietà dell’Ostia Mare, diventandone il presidente. Una scelta di cuore, ma anche di visione: riportare in alto una squadra della sua terra, partendo dalla Serie D, non è solo una missione romantica ma un progetto con radici concrete. 🔗Leggi su Napolipiu.com

