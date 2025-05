Pronostico Juventus-Udinese | la sfida bianconera è decisa

Juventus-Udinese, sfida cruciale della trentasettesima giornata di Serie A, si svolgerà domenica alle 20:45. La squadra bianconera è determinata a conquistare tre punti per avvicinarsi alla qualificazione Champions. Scopri le probabili formazioni, il pronostico e dove seguire la partita in diretta tv e streaming. La Juventus è padrona del proprio destino e non può fallire.

Juventus-Udinese è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Padrona del proprio destino. Vincere contro Udinese e Venezia per prendersi una qualificazione alla prossima Champions League. A due giornate dalla fine, la Juventus di Tudor ha la possibilità di raggiungere l’obiettivo stagionale senza guardare al risultato delle altre. E questo è sicuramente un fattore che potrebbe fare la differenza. Pronostico Juventus-Udinese: la sfida bianconera è decisa (Lapresse) – Ilveggente.it E se all’ultima giornata, probabilmente, i bianconeri affronteranno comunque una formazione che dovrà salvarsi e quindi alla ricerca di punti importante, i bianconeri friulani da diverso tempo hanno staccato la spina e la sconfitta interna contro il Monza, lo scorso weekend, ne è una prova tangibile. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Udinese: la sfida bianconera è decisa

Su questo argomento da altre fonti

Tudor, diretta conferenza Juventus-Udinese: le dichiarazioni

Riporta tuttosport.com: L'inizio della conferenza stampa di Igor Tudor per Juventus-Udinese è in programma alle ore 14:00 dall'Allianz Stadium di Torino. Sarà possibile seguire qui, su TuttoSport, la diretta testuale.

Juventus-Udinese (Serie A): orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Pronostico Parma-Juventus, 10 anni fa l'ultima gioia ducale: le quote

Da tuttomercatoweb.com: Pronostico Parma - Juventus che pende in favore dei bianconeri di Igor Tudor in questa sfida valida per la 33ª giornata di Serie A. Dall'arrivo del tecnico croato i bianconeri hanno ottenuto 7 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lazio-Napoli. Dove Vederla, Pronostico, Probabili Formazioni e Statistiche

Lazio - Napoli 13a giornata di Serie A Dove Vederla, Pronostico, Formazioni e Statistiche della partita.