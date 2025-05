Pronostico Genoa-Atalanta | gol e spettacolo E c’è una chicca

Genoa-Atalanta, match intrigante della trentasettesima giornata di Serie A, promette gol e spettacolo, con una chicca speciale da non perdere. La partita si svolgerà sabato alle 20:45, con analisi su formazioni, pronostici e modalità di visione in diretta tv e streaming. Prepariamoci a un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per entrambe le squadre!

Genoa-Atalanta è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Quella tra Genoa e Atalanta, come sappiamo, è l'unica partita che la Lega di Serie A ha potuto anticipare al sabato: due squadre che non hanno nulla da chiedere al campionato e che di conseguenza avranno la domenica libera. Pronostico Genoa-Atalanta: gol e spettacolo. E c'è una chicca (Lapresse) – Ilveggente.it I liguri di Vieira, dopo aver raggiunto con largo anticipo la salvezza, hanno pure riaperto la corsa scudetto andando a pareggiare sul campo del Napoli. Un risultato di assoluto prestigio, con una squadra che vedeva molti giovani in campo, che quindi lascia anche molte speranze per il futuro. L'Atalanta, invece, battendo la Roma nel posticipo del lunedì sera, ha chiuso la corsa alla Champions League blindando il terzo posto.

