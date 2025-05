Catanzaro-Cesena è una partita dei quarti di finale di playoff di Serie B: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Tempo di playoff in Serie B. Ma prima di andare dentro al pronostico facciamo una ripassata al regolamento. Due quarti di finale, due semifinali, e la finale che decreterĂ la squadra che raggiungerĂ Sassuolo e Pisa che hanno staccato il pass per la Serie A. Pronostico Catanzaro-Cesena: la classifica non mente (Lapresse) – Ilveggente.it Alla fine di questo primo turno, in caso di paritĂ nei 90?, ci saranno i tempi supplementari senza calci di rigore. In caso di ulteriore pareggio sarĂ la squadra di casa, che si è classificata davanti nella regular season, ad accedere al turno successivo. E in questo caso è ovviamente il Catanzaro di Caserta. E la classifica non mente, in questo caso. 🔗Leggi su Ilveggente.it

