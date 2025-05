Pronostici Friburgo-Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund-Kiel | serve una goleada

In vista della trentaquattresima giornata di Bundesliga, Friburgo-Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund-Kiel promettono spettacolo. Entrambe le sfide si giocheranno sabato alle 15:30, con il Friburgo che lotta per un sogno Champions League. Analizziamo le probabili formazioni e i pronostici per capire quale squadra avrà la meglio in un momento cruciale della stagione.

Friburgo-Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund-Kiel sono due partite della trentaquattresima giornata della Bundesliga e si giocano sabato alle 15:30: probabili formazioni, pronostici. Il sogno del Friburgo di giocare la Champions League è ancora vivo. Gli uomini di Julian Schuster a 90 minuti dalla fine della Bundesliga sono quarti e padroni del proprio destino grazie al punto di vantaggio sul Borussia Dortmund. Tuttavia, mentre i gialloneri avranno probabilmente vita facile contro il già retrocesso Kiel, Grifo e compagni sono chiamati a battere l' Eintracht Francoforte, terzo in classifica a -2 dal Friburgo e a +3 dal Dortmund, che potrebbe addirittura raggiungere le Adler se venissero sconfitte all'Europa-Park-Stadion.

