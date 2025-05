Bundesliga, non c’è solo la battaglia per il quarto posto: Mainz e Lipsia si contendono la quinta piazza che mette in palio il pass per l’Europa League. C’è ancora qualche verdetto da scrivere a 90 minuti dal termine della Bundesliga 2024-25. Dell’agguerrita lotta per il quarto posto ne abbiamo già parlato qui, ma anche la corsa per l’Europa cosiddetta minore può regalare colpi scena nell’ultima giornata, in cui tutti i match si giocheranno in contemporanea alle 15:30. Innanzitutto bisogna ricordare che quest’anno c’è soltanto uno slot disponibile attraverso il campionato per la qualificazione alla prossima Europa League, visto che l’altro pass se lo contenderanno Stoccarda – gli Svevi ormai non possono più chiudere tra le prime sette – ed Arminia Bielefeld nella finale di Coppa di Germania. 🔗Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 17 maggio: i pronostici sulle altre partite dell’ultimo turno