Promoberg il bilancio del 2024 | ritorno in utile e fatturato da record

Bergamo. Preceduta dalla riunione in mattinata del Consiglio di amministrazione di Promoberg, l’assemblea dei 15 soci della società che gestisce la Fiera di Bergamo – riunitasi venerdì 16 maggio 2025 presso il centro espositivo e congressuale in Via Lunga – ha approvato all’unanimità dei presenti (rappresentanti il 95% delle quote totali) il bilancio 2024, contraddistinto da ottime notizie per i conti economici e le attività della società da oltre quarant’anni tra le più dinamiche del sistema fieristico italiano. Approvato, sempre all’unanimità, anche il riassetto del Cda. Dopo le complicanze scaturite dall’Annus horribilis 20202021, le attività aziendali riferite al 2024 si sono infatti chiuse con un utile di 277mila euro, conquistando il terreno positivo dopo le perdite (pur all’interno di una tendenza di risultati in crescita) registrate nel 2022 (oltre 800mila euro) e nel 2023 (404mila euro). 🔗Leggi su Bergamonews.it

