Processione a Roma il 17 maggio per Giubileo delle Confraternite | strade chiuse divieti di sosta e bus deviati

Il Giubileo delle Confraternite vedrà due processioni in programma sabato 17 maggio al centro di Roma. Per l'appuntamento religioso sono in programma strade chiuse, bus deviati e divieti di sosta.

Giubileo delle Confraternite, tre giorni di celebrazioni e processione sabato alle 14: la città alla prova. Chiusure e deviazioni

Come scrive roma.corriere.it: Dal 16 al 18 un fitto programma di appuntamenti che coinvolgeranno l'intero centro storico. Già da giorni sono comparsi i nastri gialli dei vigili accompagnati da divieti di sosta ...

Roma si blinda per il weekend: cortei, sport e l’intronizzazione del Papa

Secondo roma.repubblica.it: Via al dispositivo di sicurezza: a San Pietro attesi 250mila fedeli e oltre 200 delegazioni per la cerimonia per Leone XIV ...

