Probabili formazioni Juve Udinese: come tapperà l’emergenza difensiva Tudor? Le primissime idee del tecnico bianconero. Igor Tudor, in vista della partita di domenica contro l’ Udinese, non avrà a disposizione gli squalificati Kalulu (fuori fino a fine stagione viste le due giornate di stop inflitte dal Giudice Sportivo ), Thuram e Savona. Tornerà a disposizione Yildiz dopo la squalifica, mentre saranno da valutare le condizioni di Cambiaso, Koopmeiners e Gatti, che continuano ad allenarsi a parte (sul difensore il tecnico croato ha detto che sarà disponibile negli ultimi minuti come successo con la Lazio mentre gli altri due sono a forte rischio). Come risolvere l’emergenza difensiva? Tudor potrebbe recuperare Kelly e abbassare Locatelli sulla linea dei difensori, dando spazio a Douglas Luiz e McKennie in regia. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Udinese: come risolverà l’emergenza Tudor? Le primissime sensazioni sulle idee del tecnico