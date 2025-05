La Pro Recco ospita l’AN Brescia in gara 2 della finale scudetto dopo il trionfo in gara 1 della Euro Cup. La squadra di casa, dopo aver dominato il primo incontro, deve vincere per riequilibrare la serie di finale scudetto e tenere vive le speranze di conquistare il titolo. Presenta il match Luca Fiorillo, vice presidente della Training Academy Olympic Roma. Oltre alla finale scudetto, in programma anche altri importanti match di pallanuoto: Pallanuoto Trieste vs BPER Rari Nantes Savona per il terzo posto CN Posillipo vs De Akker Bologna per il quinto posto Circolo Canottieri Ortigia vs Roma Vis Nova per il settimo posto Gara 2 di finale playout tra Nuoto Catania e Rari Nantes Florentia In Serie A1 Femminile, si torna in campo per gara 2 delle semifinali playoff. Le sfide da non perdere: Pallanuoto Trieste vs Ekipe Orizzonte Catania Rapallo Pallanuoto vs Sis Roma Rimanete sintonizzati per tutto il meglio della pallanuoto italiana! 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pro Recco vs AN Brescia Gara 2 Finale Scudetto: Tutto sulla sfida decisiva